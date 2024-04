Weinheim – 16-Jähriger in Parkanlage ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am frühen Samstagabend, kurz nach 20.00 Uhr, wurde ein 16-Jähriger von einem unbekannten Täter im Bereich der Parkanlage oberhalb der Hauptstraße in Weinheim (Katzenlauf), verbal bedroht und unter Androhung von Gewalt zur Herausausgabe von Bargeld aufgefordert. Im weiteren Verlauf entnahm der unbekannte Täter einen Geldschein aus der Geldbörse des 16-Jährigen und entfernte sich mit einer Personengruppe in unbekannte Richtung. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: männliche Person, ca. 180-190 cm groß, schlanke Statur, schwarze lange Haare, trug zur Tatzeit eine schwarze Basecap. Ein Begleiter des Unbekannten war ca. 160-170 cm groß, hatte schwarze, kurze Haare, auffällige Akne im Gesicht und trug eine blaue Daunenjacke. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Unbekannten geben können, sich mit der sachbearbeitenden Dienststelle, unter Tel. 06201-10030, in Verbindung zu setzten.

