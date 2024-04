Ludwigshafen – “Stre & Co – Dein Sommer in Lu”: Jetzt anmelden für die Sommerferien

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Ab Montag, 22. April 2024, können Eltern ihre Kinder für die Ferienbetreuung “Stre & Co – Dein Sommer in Lu” anmelden und zwar online auf www.lu4u.de. Dort finden Interessierte auch alle erforderlichen Informationen und Kontaktdaten rund um die Ferienbetreuung, die vom 15. Juli bis 23. August 2024 in den rheinland-pfälzischen Sommerferien stattfinden wird.

Mit “Stre & Co” bietet der städtische Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung Kindern im Alter von sechs bis elf Jahre und Kindern von zehn bis 14 Jahren die Möglichkeit, abwechslungs- und erlebnisreiche Ferien in Ludwigshafen zu verbringen.

Ergänzend zur zentralen Stadtranderholung an der Blies (Stre) mit ihrem typischen Ferienabenteuercharakter gibt es wieder dezentrale Ferienangebote in den einzelnen Stadtteilen (& Co). Dreh- und Angelpunkt dieser dezentralen Angebote sind die Kinder- und Jugendhäuser der Stadt und freier Träger. Kleinere Gruppen in den Stadtteileinrichtungen und die kurzen Wege haben diese Art der Ferienbetreuung in den vergangenen Jahren zunehmend attraktiv gemacht.

Für berufstätigen Eltern ermöglicht das Ferienangebot eine zuverlässige und attraktive Betreuung ihrer Kinder von 9 bis 16 Uhr. An der Blies wird zusätzlich eine Frühbetreuung ab 8 Uhr angeboten. In den gesamten sechs Ferienwochen schafft ein Team von Pädagog*innen und etwa 60 Betreuer*innen ein buntes und interessantes Programm für mehr als 600 Kinder, bei dem wirklich für Jede*n etwas dabei sein sollte.

Drei Stadtteileinrichtungen halten Plätze für die Kinder ab zehn Jahren vor: Die Jugendfreizeitstätten Melm und Ernst Bloch sowie der Jugendtreff Westend. Deren Jugend- und Ausflugsprogramm ist für Familien mit älteren Geschwisterkindern besonders interessant. Die Teilnehmer*innen werden an der Gestaltung des Programms und der Ausflüge altersentsprechend beteiligt. Die Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr haben gezeigt, dass es eine entsprechende Nachfrage nach Ferienangeboten für ältere Kinder und Jugendliche in der Stadt gibt. Einbringen können sich die Kinder ab diesem Jahr auch mit ihrem Lieblingsessen: In einigen Einrichtungen wird selbst gekocht. Das bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, die eigenen Vorlieben einzubringen und dem ein oder der anderen vielleicht einen ersten Schritt zur Karriere als Sternekoch.

Die Ferienbetreuung wird vom Land Rheinland-Pfalz gefördert. Außerdem konnten die Technischen Werke Ludwigshafen wieder als Hauptsponsor gewonnen werden.

Quelle Stadt Lu

