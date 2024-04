Stadt Heidelberg sucht: Innovationen für die Buch- und Medienbranche! Jetzt bewerben für Teilnahme an der Frankfurter Buchmesse

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auch in diesem Jahr wird sich die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg am Gemeinschaftsstand des Landes Baden-Württemberg auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober 2024 beteiligen. Unter dem Motto „THE LÄND – The Future of Publishing Made in Baden-Württemberg“ bietet die MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mit ihren Partnern vom 16. bis 20. Oktober 2024 eine Plattform für kreative Geschäftsmodelle und innovative Lösungen für die Buch-, Medien- und Verlagsbranche auf der weltweit größten Buchmesse. Zusätzlich zu den Präsentationsflächen bietet der Stand den passenden Raum für Vernetzung und Gespräche mit Kundinnen und Kunden sowie Entscheiderinnen und Entscheidern aus Verlagen und anderen Unternehmen.

Online für kostenlose Teilnahme bewerben

Dafür werden Start-ups aus der Kreativwirtschaft sowie innovative Unternehmen aus der Verlagsbranche gesucht, die sich als potenzielle Partner der Buchbranche sehen und ihre Innovationen am Baden-Württemberg-Stand auf der Frankfurter Buchmesse präsentieren möchten. Wer sich davon angesprochen fühlt, kann sich bis zum 3. Mai 2024 über das Online-Formular unter kreativ.mfg.de/veranstaltungen/buchmesse/bewerbung/ auf einen der begrenzten Plätze am Stand bewerben. Voraussetzung für die Teilnahme und erfolgreiche Bewerbung ist eine aktive Beteiligung und konstante Präsenz durch mindestens ein Teammitglied am Stand vom 16. bis 20. Oktober 2024 sowie die Teilnahme an zwei Vorbereitungsterminen. Der Messeauftritt ist für die ausgewählten Teams kostenfrei.

Insbesondere gefragt sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ein Produkt oder eine Dienstleistung für das Verlagswesen entwickelt haben, mit denen Prozesse effizienter und nachhaltiger gestaltet werden können, deren digitale Tools, Games oder Apps neue Möglichkeiten des Storytellings bieten oder die mit ihrem neuen Buchprojekt eine konzeptionell zukunftsweisende Mission verfolgen. Die Ausstellenden haben die Möglichkeit, passende Publishing-Partner zu finden und mit Expertinnen und Experten aus der Verlagsbranche sowie potenziellen Endkunden ins Gespräch zu kommen.