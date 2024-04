Neu in Heidelberg: Offene Sprechstunde zur hilver-App – Hilfevermittlung für Menschen ab 80

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bei ehrenamtlicher Alltagshilfe für Seniorinnen und Senioren über 80 Jahren geht die Stadt Heidelberg seit einigen Monaten mit einem stadtweiten digitalen Angebot neue Wege. Die hilver-App, eine automatisierte Hilfevermittlung zwischen engagierten Ehrenamtlichen und unterstützungsbedürftigen älteren Menschen, soll Hochaltrigen helfen, die noch eigenständig in den eigenen vier Wänden leben, aber in der täglichen Lebensgestaltung gelegentlich an die ein oder andere Grenze stoßen. So kann das Wechseln einer Glühbirne oder die Bedienung technischer Geräte zu einer echten Herausforderung werden.

Alle Menschen, die Fragen zur Hilfevermittlung über die hilver-App haben, können diese ab sofort in einer wöchentlichen Sprechstunde immer mittwochs zwischen 11 und 12 Uhr in den Räumen des Seniorenzentrums Weststadt/Südstadt in der Dantestraße 7 stellen. Das Angebot richtet sich sowohl an bereits registrierte Seniorinnen und Senioren als auch an Interessierte, die gerne offene Fragen klären möchten. Nähere Informationen zur hilver-App gibt es auch auf der Internetseite der Stadt Heidelberg unter www.heidelberg.de/hilver oder direkt bei Katharina Knappe, Amt für Soziales und Senioren, Telefon 06221 58-38322, E-Mail hilver@heidelberg.de.