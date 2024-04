Mannheim – Verkehrsinfo für das Wochenende: Demo und Heimspiel SV Waldhof Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Verkehrsinformationen für das kommende Wochenende

Am Samstag, dem 20. April, findet von 14:00 bis 18:00 Uhr eine Demonstration mit bis zu 1.000 Teilnehmern statt. Der Demonstrationszug startet am Alten Messplatz und führt über die Kurpfalzbrücke, den Kurpfalzkreisel, die Breite Straße, Planken, den Friedrichsring (entgegengesetzt der Fahrtrichtung), die Fressgasse und Breite Straße zum Marktplatz.

Die betroffenen Straßen werden abschnittsweise voll gesperrt. Während der Demonstration durch die Breite Straße und die Planken werden mehrere Bahnlinien der rnv umgeleitet. Es ist zeitweise mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Am Sonntag, dem 21. April, findet um 13:30 Uhr das Fußballspiel des SV Waldhof Mannheim gegen Rot-Weiss Essen im Carl-Benz-Stadion statt.

Die Stadt empfiehlt allen Besuchern, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Mit der Eintrittskarte für das Carl-Benz-Stadion können die Fans kostenfrei den öffentlichen Nahverkehr des VRN nutzen und mit der Stadtbahnlinie 6 und den Zusatzzügen direkt vors Stadion fahren.

Für die Anreise mit dem PKW steht den Heimfans der Großparkplatz P20 zur Verfügung. Er umfasst rund 6.000 Parkplätze und kann am Spieltag über beide Fahrtrichtungen der Wilhelm-Varnholt-Allee (B 37) angefahren werden. Das Carl-Benz-Stadion erreichen die Besucher vom Großparkplatz P20 fußläufig über einen barrierefreien und gut ausgeschilderten Fußweg in rund 15 Minuten. Die Parkplätze auf den Friedensplätzen 2 und 3 sind am Veranstaltungstag den Gästefans vorbehalten.

In der An- und Abfahrtsphase ist rund um das Carl-Benz-Stadion mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

QUelle Stadt Mannheim

Foto MRN-News Archiv