Mannheim – Erfolgreiche Gaststättenkontrolle in der Neckarstadt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen des länderübergreifenden Fahndungs- und Sicherheitstags der Polizei wurden in Mannheim am Mittwoch auch mehrere Gaststätten in der Neckarstadt kontrolliert. Hierbei waren auch Mitarbeiter der Gaststättenbehörde der Stadt Mannheim beteiligt.

Insgesamt wurden 21 Betriebe kontrolliert. Dabei wurden in Summe 37 Verstöße unterschiedlicher Dimension festgestellt: Der am häufigsten festgestellte Verstoß war der fehlende Aushang des Jugendschutzgesetzes (9 Fälle), aber auch verschlossene Notausgänge (5 Fälle) oder Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz (2 Fälle) wurden beanstandet. Zwei Hinweise wegen unzureichender Küchen-Hygiene wurden direkt an die Lebensmittelüberwachung weitergeleitet, auch ein Mangel zum Thema Brandschutz wurde beanstandet.

Alle festgestellten Verstöße werden nun von der Gaststättenbehörde zur Anzeige gebracht.

„Zusammengefasst war es eine erfolgreiche Kontrolle. Die Verstöße waren zwar zahlreich, aber nicht so gravierend, dass Betriebe hätten geschlossen werden müssen“, bilanziert Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Dr. Volker Proffen. „Das zeigt, dass sowohl die Informationsarbeit, die wir als Verwaltung und Gaststättenbehörde für die Betriebe leisten, als auch unsere Kontrollen Wirkung zeigen.“

Die Polizei wird bei den beanstandeten Betrieben in den kommenden Wochen entsprechende Nachkontrollen durchführen. Weitere Kontrollen durch die Gaststättenbehörde der Stadt Mannheim sind auch in Zukunft geplant.

Stadt Mannheim