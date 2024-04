Mannheim – 65. Vorlesewettbewerb: Mannheimer Schülerin erfolgreich beim Bezirksentscheid

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der 65. bundesweite Vorlesewettbewerb ging beim Bezirksentscheid in der Feudenheimer Stadtteilbibliothek in die dritte und damit entscheidende Runde. Die besten Vorleserinnen und Vorleser aus dem Bezirk Karlsruhe Nord, die sich bereits in ihrer Schule und auf Stadt- und Kreisebene im Februar durchsetzen konnten, zeigten nun in Feudenheim vor der Jury ihr Können.

Die Auswahl der Texte, die die insgesamt sieben Teilnehmenden aus den 6. Klassen getroffen hatten, zeichnete sich durch große Vielfalt aus. Von Klassikern wie Otfried Preußlers „Krabat“ über die Fantasybuchreihe „Die Duftapotheke“ von Anna Ruhe bis Roald Dahls Kinderroman „Matilda“ wurden unterschiedlichste Genres und Themen abgedeckt.

Der Fremdtext aus David Farrs „Das Buch der gestohlenen Träume“, den die Kinder ohne Vorbereitung gekonnt präsentierten, trug maßgeblich zur Gesamtentscheidung der Jury bei. Leyla Ruf vom Moll-Gymnasium Mannheim und Jule Hahne vom Ottheinrich-Gymnasium Wiesloch setzten sich am Ende durch und gewannen mit dem Bezirksentscheid auch die Teilnahme am Landesentscheid, der am 7. Mai in Stuttgart stattfinden wird. Wer sich dort durchsetzen kann, nimmt vom 17. bis 19. Juni beim Finale in Berlin teil.

Die Jury des heutigen Vorlesewettbewerbs setzte sich zusammen aus Anne Bezler, Literaturvermittlerin, Lena Regahl vom Jungen NTM sowie Cara Kemptner, Teilnehmerin am Vorlesewettbewerb 2021/2022 und Siegerin beim Kreis-, Bezirks-, Landesentscheid und Teilnahme am Bundesentscheid. Die Expertinnen bewerteten die Vorträge eines jeweiligen Wahltextes und eines Fremdtextes. Dabei legten sie vor allem Wert auf die Lesetechnik, die Textstellenauswahl und die Interpretation.

Bereits seit 1959 findet der Vorlesewettbewerb jährlich in fünf Etappen statt, beginnend an der jeweiligen Schule in der 6. Klassenstufe bis zum Bundesentscheid in der Hauptstadt. Es ist die bundesweit größte Leseförderungsaktion und einer der größten Schülerwettbewerbe Deutschlands. Über 600.000 Mädchen und Jungen sind jedes Jahr mit ihren Lieblingsbüchern dabei. Der Vorlesewettbewerb bietet die Gelegenheit, die eigene Lieblingsgeschichte vorzustellen und jede Menge neue Bücher zu entdecken. Er wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.

Quelle Stadt Mannheim Foto Stadtbibliothek Mannheim / Stadt Mannheim