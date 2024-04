Ludwigshafen/Koblenz – 15-Jähriger vermisst

Ludwigshafen/Koblenz/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Donnerstag, den 18.04.2024, 22 Uhr, wird ein 15-Jähriger aus Ludwigshafen vermisst. Er wurde am 18.04.2024 um 16:15 Uhr am Bahnhof in Koblenz abgesetzt und seitdem nicht mehr gesehen. Er ist Autist. Laut seinem Vater wollte der 15-Jährige von Koblenz mit dem Zug nach Ludwigshafen fahren. Bislang kam er jedoch nicht zu Hause an. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Personenbeschreibung

– 1,91m

– 75 kg

– dunkelbraune Haare

– graue Augen

– schwarze Jeans

– schwarzes Oberteil

– schwarzes Basecap

– schwarze Nikeschuhe

– Gesuchte Hinweise

Wer hat den 15-Jährigen seit Donnerstag (18.04.2024) gesehen? Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort des 15-Jährigen insb. im Raum Koblenz geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1(at)polizei.rlp.de oder an jede Polizeidienstelle. Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Rheinpfalz dankt Ihnen für Ihre Unterstützung.