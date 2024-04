Ludwigshafen – Frau von Unbekanntem sexuell belästigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag (18.04.2024), gegen 17:40 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass an der Bushaltestelle in der Bgm.-Grünzweig-Straße ein unbekannter Mann eine Frau sexuell belästigte. Anschließend entfernte er sich zu Fuß in Richtung Schanzstraße. Bei der sofortigen Überprüfung durch die Polizei konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen jungen Mann mit dunklen Haaren und schlankem Körperbau handeln. Wir nehmen solche Meldungen immer sehr ernst. Deshalb suchen wir Zeugen:

– Wer hat den Sachverhalt beobachtet?

– Wer kann Hinweise zu dem Mann geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de