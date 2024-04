Landau – Fluchtversuch scheitert

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 18.04.2024 sollte gegen 13:45 Uhr ein E-Scooter-Fahrer in Landau in Höhe des Hauptbahnhofes einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Kurz vor der Horst Brücke konnte der 18-Jährige letztlich gestoppt und kontrolliert werden. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnten Auffallerscheinungen festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein entsprechender Vortest bestätige den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail