Grünstadt – Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Grünstadt/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, 18.04.2024 gegen 19:45 Uhr wurde eine 18-jährige Fahrerin eines E-Scooters durch eine Streife in der Uhlandstraße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Grund für die Kontrolle war, dass an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Gegen die Heranwachsende wird nun ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

