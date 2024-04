Ludwigshafen – Alkohol- und Drogenkontrollen – Ankündigung

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Durchführung von Verkehrskontrollen als zentrales Element der Verkehrsüberwachung gehört zu den Kernaufgaben der Polizei. Die Kontrollen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung und finden deshalb das ganze Jahr über statt. Eine fortlaufende Analyse der Verkehrsunfallzahlen in der Polizeidirektion Ludwigshafen bildet hierbei die Grundlage für die Kontrollmaßnahmen, die im Wesentlichen immer ein Ziel haben: die Reduzierung der Verkehrsunfallzahlen und insbesondere der Anzahl der Unfälle mit Personenschäden. So kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Ludwigshafen im Jahr 2023 zu insgesamt 246 Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss. Die Zahl der Verkehrsunfälle, bei denen eine Drogenbeeinflussung unfallursächlich war, belief sich im Gesamtjahr 2023 auf 59. Die Zahl der Unfälle unter Drogeneinfluss nahm im Vergleich zum Vorjahr um 37% zu.

Am 25.04.2024 findet daher ein Schwerpunktkontrolltag in der Polizeidirektion Ludwigshafen zur Bekämpfung und Verhinderung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr statt. Mit dieser Aktion wollen wir deutlich auf die Risiken hinweisen, die sich durch den Genuss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln ergeben, und diese verstärkt in das öffentliche Bewusstsein rücken. Vielen Betroffenen ist nicht bewusst, dass im Gegensatz zu Alkohol die konsumierte Droge noch mehrere Tage und abhängig von der Substanz, der Stoffwechseltätigkeit des Konsumenten und der Häufigkeit des Drogenkonsums sogar mehrere Wochen die Fahrtüchtigkeit negativ beeinflussen und in strafbarer Menge im Körper nachweisbar sein kann. Auch nach der Teillegalisierung von Cannabis bleibt die Fahrt unter dem Einfluss von Cannabis weiter verboten!

Die Polizei weist daher ausdrücklich darauf hin: Wer unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmenden. Lassen Sie daher immer Ihr Auto stehen, wenn Sie nicht nüchtern sind. Die Polizeidirektion Ludwigshafen ist zuständig für die Sicherheit von rund 430.000 Menschen. Der 470 Quadratkilometer große Dienstbezirk repräsentiert den linksrheinischen Teil des Rhein-Neckar-Dreiecks, das den Status einer Europäischen Metropolregion erhalten hat. Er umfasst die Städte Ludwigshafen am Rhein, Frankenthal und Speyer sowie den Rhein-Pfalz-Kreis.