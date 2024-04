Europa-Tag am 27.4. in der Volkshochschule Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für alle, denen Europa am Herzen liegt, veranstaltet die Volkshochschule Heidelberg im Vorfeld der Europawahlen den vhs-Europatag am Samstag, 27. April 2024 von 14 -19 Uhr.

Mit einem breit gestreuten und kreativen Programm will die Volkshochschule zusammen mit den Besucher*innen die Europäische Union mit ihren Besonderheiten, ihrer Vielsprachigkeit, kulturellen Vielfalt und den auf demokratischen Grundlagen basierenden Wertvorstellungen feiern, aber auch die Herausforderungen in den Mittelpunkt stellen, denen sich Europa jetzt und zukünftig stellen muss.

Angeboten werden eine Druckwerkstatt Europa für Erwachsene und Kinder, eine Mitmach-Ausstellung, eine Märchenlesung mit Musik, Schnupperworkshops zur Interkulturellen Kommunikation und der Sprachen-Treffpunkt Europa. Für das leibliche Wohl sorgen Getränke und das Europäische Kuchenbuffet. Als besonderer Programmpunkt wird um 17 Uhr der bekannte Soziologe und Migrationsforscher Gerald Knaus unter dem Titel „Angst vor Migration und die Zukunft der Demokratie“ darüber sprechen, welche Auswirkungen jene Narrative rechtspopulistischer Bewegungen in vielen europäischen Ländern und in USA auf die Politikgestaltung haben, die Migration als existentielle Bedrohung darstellen, um politische Macht zu erlangen und demokratische Werte herauszufordern und warum eine humane Migrationskontrolle entscheidend ist, um die Grundwerte der Demokratie zu schützen.

Der Eintritt ist frei.

Ort: vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg