Das größte Festival der Amateurmusik in Baden-Württemberg kommt nach Sinsheim – Zusage zur Ausrichtung für das Landes-Musik-Festival 2026

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zu Beginn des Jahres hat sich die Stadtverwaltung auf die Ausschreibung zur Ausrichtung des Landes-Musik-Festivals (LMV) beim Landesmusikverband beworben. Am vergangenen Donnerstag wurde durch die neunköpfige Jury, bestehend aus Vertretern der Mitgliedsverbände des LMV, der Landesmusikjugend sowie des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Sinsheim als Ausrichtungsstandort für 2026 ausgewählt.

Das Landes-Musik-Festival findet bereits seit 1998 als größtes Festival der Amateurmusik in verschiedenen Städten in Baden-Württemberg statt. Bei dem eintägigen Festival, welches im Sommer stattfindet, sind zahlreiche Ensembles mit singenden und musizierenden Menschen auf den Bühnen an verschiedenen Veranstaltungsorten zu hören. Ein vielfältiges Rahmenprogramm rundet den Tag ab.

„Das Landes-Musik-Festival ausrichten zu dürfen, ist eine außerordentliche Ehre für uns. Mit großer Freude haben wir die Nachricht über die Zusage für 2026 erhalten. Das Festival bereichert das kulturelle Angebot in unserer Stadt und bringt zahlreiche Besucher aus nah und fern nach Sinsheim“, freut sich Oberbürgermeister Jörg Albrecht über die Zusage.

