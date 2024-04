Edenkoben – Handfester Streit zwischen Fußballfans

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Sonntagmorgen, gegen 00.50 Uhr, befährt ein 20-jähriger Audi-Fahrer die Augustaanlage in Richtung Freßgasse. An der Kreuzung Friedrichsplatz/Friedrichsring übersieht der 20-Jährige einen an der Ampel wartenden VW Golf, fährt diesem ins Heck und schiebt diesen in der weiteren Folge auf einen davor ebenfalls wartenden weiteren VW Golf. Durch den Unfallhergang ... Mehr lesen »