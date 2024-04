Mannheim – Konsequenter Ausbau der Schulsozialarbeit geht weiter

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Zum kommenden Schuljahr wird die Schulsozialarbeit in Mannheim deutlich ausgebaut. Mehr als sieben zusätzliche Stellen, von denen insgesamt 14 Schulen profitieren, werden eingerichtet. Neun Schulen erhalten erstmalig Schulsozialarbeit, fünf Schulen erhalten eine Aufstockung.

Ziel der Stadt Mannheim ist es, bis zum Schuljahr 2025/2026 alle öffentlichen Schulen mit Schulsozialarbeit zu unterstützen. „Ich freue mich, dass wir beim Ausbau der Schulsozialarbeit deutlich vorankommen. Mit diesem Stellenausbau werden wir bald an jeder Schule in Mannheim Schulsozialarbeit anbieten können. Damit etablieren wir ein durchgängiges zentrales Unterstützungsangebot in den Schulen, um Kinder und Jugendliche frühzeitig in ihrer sozialen und persönlichen Entwicklung zu fördern und mehr Chancengleichheit zu ermöglichen,“ so Bildungsbürgermeister Dirk Grunert.

Der Gemeinderat hatte sich fraktionsübergreifend auf einen Ausbau der Schulsozialarbeit verständigt und im Rahmen der Haushaltsberatungen 2019 beschlossen, bis zum Schuljahr 2025/2026 stufenweise an allen öffentlichen Mannheimer Schulen Schulsozialarbeit anzubieten.

Neun Schulen erhalten nun erstmalig Schulsozialarbeit: Als gebundene Ganztagesgrundschule erhält die Schillerschule 1,5 Stellen und die Gretje-Ahlrichs-Schule als SBBZ Lernen eine Stelle. Jeweils eine halbe Stelle erhalten die Alfred-Delp-Grundschule, die Almenhofgrundschule, das Geschwister-Scholl-Gymnasium, das Liselotte-Gymnasium, die Oststadtgrundschule, die Seckenheim-Realschule und die Wilhelm-Wundt-Realschule.

Eine Austockung der bereits vorhandenen Schulsozialarbeit um jeweils eine Viertelstelle erhalten die Eugen-Neter-Schule als SBBZ, die Geschwister-Scholl-Realschule, die Hermann-Gutzmann-Schule als SBBZ, die Konrad-Duden-Realschule und die Waldschule-Realschule.

Im Frühjahr 2025 wird die Verwaltung den Gemeinderat einen Vorschlag vorlegen, wie der letzte Schritt zur Versorgung aller Schulen gemacht werden kann. Nach gegenwärtiger Planung werden dann zum Schuljahr 2025/2026 alle Schulen durch Schulsozialarbeit unterstützt.

Quelle: Stadt Mannheim