Hockenheim – Dritte Ausgabe der Archiv- und Museumszeitschrift “respectamus” liegt vor

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Stadtarchiv Heppenheim und das Museum Heppenheim veröffentlichen die dritte Ausgabe der Archiv- und Museumszeitschrift “respectamus”. In der jährlich erscheinenden Zeitschrift werden Heppenheimer stadtgeschichtliche Themen diskutiert, archivische und museale Verfahren erläutert und Inhalte der Bestände des Stadtarchivs und des Museums präsentiert. Der Inhalt der respectamus orientiert sich dabei stets an den Schlüsselwörtern bewahren, erschließen, vermitteln, die der Archiv- und Museumsarbeit zu Grunde liegen.Interessante Fachbeiträge zu den unterschiedlichsten Themen aus der wechselvollen Stadtgeschichte Heppenheims, die auf intensiver Quellenbearbeitung basieren, fördern das Bewusstsein und das Verständnis für unsere Historie. Die dritte Ausgabe der respectamus befasst sich unter anderem mit der Gründung der FDP 1948, der städtischen Filmgeschichte sowie der Errichtung der Stadtfernsprecheinrichtung. In einem Gastbeitrag von Richard Lulay über Gusseiserne Ofenplatten werden zudem einige Platten aus dem Bestand des Stadtmuseums näher beleuchtet und die Entwicklung des Eisenplattengusses in Hessen untersucht. Die Zeitschrift ist kostenlos erhältlich beim Stadtarchiv Heppenheim, dem Museum Heppenheim und der Tourist Information. Außerdem können Anmeldungen für ein kostenfreies Abonnement der Printausgaben der respectamus unter Angabe des Namens und der Postanschrift an respectamus@stadt.heppenheim.de gesendet werden.

Die Ausgaben der Zeitschrift stehen außerdem in digitaler Form auf der städtischen Homepage unter https://www.heppenheim.de/heppenheim-erleben/stadtgeschichte/publikationen/ zum Download zur Verfügung.