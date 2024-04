Ludwigshafen – Zwei Jugendliche vermisst

Lampertheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) – Am Dienstagabend (09.04.) wurde durch einen Zeugen ein Transporter gemeldet, dessen Fahrer gegen 19.30 Uhr bei Bürstadt in Schlangenlinien unterwegs war. Das Fahrzeug konnte anschließend in Lampertheim in der Hofheimer Straße gestoppt werden. Hierbei fiel den Beamten auf, dass plötzlich eine andere Person auf dem Fahrersitz saß als zuvor ... Mehr lesen »