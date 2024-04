Mannheim – Laufen, Feiern, Feierabend beim 9. BAUHAUS Firmenlauf Mannheim

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Beim 9. BAUHAUS Firmenlauf Mannheim, am Donnerstag, 20. Juni steht nicht nur das gemeinsame Laufen, sondern auch das Thema Party, Zusammensein und Musik im Mittelpunkt. Ein DJ sorgt schon vor dem Event für gute Stimmung und eine spannungsvolle Atmosphäre. Auf der Laufstrecke sorgen ein Mobiler DJ und eine Sambaband dafür, dass die Feier(abend)laune bleibt. Unternehmen können bis zum Anmeldeschluss am Montag, 3. Juni ihre Teams auf www.firmenlauf-mannheim.de online anmelden!

Auch nach dem Lauf wird auf der After-Run-Party kräftig zusammen gefeiert und getanzt. Der DJ „Daniel Klein“ sorgt für die passende musikalische Unterhaltung. Natürlich darf bei dem BAUHAUS Firmenlauf Mannheim die Siegerehrung in den verschiedenen Wertungskategorien nicht fehlen. „Beim 9. BAUHAUS Firmenlauf Mannheim werden bei der Siegerehrung um 20:00 Uhr nicht nur die schnellsten Männer-, Frauen-, Mixed-Teams sowie die größten Teams prämiert, sondern auch die „Azubi-Superstars“ – hier können die Unternehmen zeigen, dass Sie ihre Nase bei der Nachwuchsförderung vorne haben. Aber auch mit Kreativität kommt man beim 9. BAUHAUS Firmenlauf Mannheim aufs Treppchen. Denn die schönsten und kreativsten Outfits, die sich auf die 5,2 km lange Laufstrecke begeben, werden mit dem Kreativpreis prämiert“, erklärt Xenia Hülsmann, Projektmanagerin Marketing bei der ausrichtenden Agentur, n plus sport GmbH. Egal ob verkleidet oder im Sportoutfit, jeder bekommt im Ziel eine Finisher- Medaille und eine kühle Erfrischung. Die Zuschauer können gespannt sein, denn entlang der Laufstrecke rundum das Schloss Mannheim wird es sehr bunt her gehen. Beim 9. BAUHAUS Firmenlauf Mannheim ist jeder willkommen und kann zusammen mit den Kollegen und Kolleginnen feiern und eine gute Zeit haben.

Um die Kraftreserven für die After-Run-Party nochmal aufzufüllen, können die Läufer und Läuferinnen sich an zahlreiche Essens- und Getränkestände versorgen. Diese bieten eine breite Auswahl an Gerichten, sowie Getränken an. Für das leibliche Wohl ist also bestens gesorgt.

„Die Sicherheit der Läuferinnen und Läufer steht natürlich an erster Stelle, deshalb lautet das Motto: Don’t drink and run – gefeiert wird erst nach dem Lauf! Dann wird der 9. BAUHAUS Firmenlauf Mannheim für alle zu einem unvergesslichen Erlebnis“, sagt Christopher Schäfer, Projektmanager Operations, n plus sport GmbH.

Mit Wertbons haben Unternehmen die Möglichkeit, ihren Starter:innen Speisen oder kühle Getränke zur Verfügung zu stellen. Die Bons können ganz einfach bei der Online-Anmeldung oder vor Ort am Infozelt erworben werden. Bei allen Cateringständen kann auch bar bezahlt werden. Unternehmen können Speisen und Getränke an das Team eigene Zelt liefern lassen. Dies muss im Vorfeld über die Formulare bis zum Anmeldeschluss am 3. Juni bestellt werden.

Alle wichtigen Informationen sowie die Online-Anmeldung finden Sie unter www.firmenlauf-mannheim.de

Bis Montag, 3. Juni ist die Online-Anmeldung möglich.

Foto: Markus Lutz