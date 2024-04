Mutterstadt – Müllsammelaktion 2024

Wie in den Vorjahren waren auch dieses Jahr zur Müllsammelaktion im Mutterstadter Ortsgebiet die gesamte Bevölkerung, Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Institutionen zur Mithilfe eingeladen. Rund 100 Helferinnen und Helfer fanden sich dann auch zum Termin am vergangenen Samstag am neuen Ausgangspunkt, dem Rathaus ein, um mit Warnwesten, Müllzangen und Müllsäcken ausgerüstet die ihnen vom Dritten Beigeordneten Hartmut Kegel zugeteilten Gebiete zu bearbeiten. Danach ging es tatkräftig ans Werk.

Wieder wurde das Aktionsgebiet mehr auf das Ortsgebiet sowie hauptsächlich die Ortsrandlagen verlagert. Einmal mehr fiel sehr unangenehm auf, dass Müll aufgefunden wurde wie Schnapsflaschen, Kleidung, Autoreifen, Möbel, Elektronikgeräte u. ä., welche man problemlos z.B. bei der Firma Zeller kostenlos hätte entsorgen können. Unverständliches Kopfschütteln gab es bei den Berichten, an welchen Stellen und mit welchem Aufwand der Müll entsorgt wurde. So scheint es Mitmenschen zu geben, die sich die Mühe machen, Unrat zu verladen und an abgelegenen Stellen wieder zu verstreuen. In diesem Moment kann man wieder nur inständig an die kostenlosen Entsorgungsmöglichkeiten bei den in Mutterstadt angebotenen Stellen hinweisen. Ein Highlight wurde vom Team, welches um die IGS tätig war, berichtet. Dieser Bereich war außergewöhnlich sauber und so übernahm man im Umfeld Flächen, die gar nicht eingeteilt waren. Hier wurde man aber mit extrem viel Unrat fündig.

So kamen bei der gesamten Aktion ca. 85 große gefüllte Müllsäcke zusammen, die von den Mitarbeitern des Bauhofs eingesammelt wurden. Verschiedene Vereine und Institutionen hatten bereits in den letzten beiden Wochen einen Beitrag zur Müllsammelaktion geleistet. Auch in ihren Tätigkeitsbereichen hatten sie einigen Unrat beseitigt und entsorgt.

Diesmal fand auch wieder ein gemütliches Beisammensein mit Verpflegung als Abschluss statt. Diese wurde, wie in den Vorjahren, vom Mutterstadter Gewerbeverein gespendet. Der Dank der Initiatoren der alljährlichen Müllsammlung galt wieder besonders allen fleißigen Helferinnen und Helfern sowie den Sponsoren.