Ludwigshafen – BG Klinik: Klinikjobs bei Karrierelounge kennenlernen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Bei der Karrierelounge können Bewerberinnen und Bewerber in Jobs und Ausbildungsgänge an der BG Klinik Ludwigshafen schnuppern

Die BG Klinik Ludwigshafen lädt ein zur “Karrierelounge” am 12. April 2024 von 18.00 bis 21.00 Uhr. Die Veranstaltung bietet Informationen und Aktionen zu den Berufsfeldern, Ausbildungen, Studiengängen und individuellen Karrieremöglichkeiten an der BG Klinik Ludwigshafen. Sie richtet sich sowohl an ausgebildete Fachkräfte im Gesundheitswesen, die sich über ihre beruflichen Möglichkeiten an der BG Klinik informieren möchten, als auch an Schülerinnen und Schüler, die Interesse an einer Ausbildung im Gesundheitswesen haben.

Aktionen zum Mitmachen und Ausprobieren

Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, ihren potenziellen Arbeitsplatz und ihre zukünftigen Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen. Ausbildungsinteressierte können sich über die Ausbildungsberufe informieren, die einen attraktiven Einstieg ins Berufsleben bieten. Aktionen laden zum Mitmachen und Ausprobieren ein. So können die Teilnehmenden etwa Verbände anlegen oder gipsen, einen Altersanzug ausprobieren, sich bei der Arthroskopie und dem Knochenverschrauben am Modell versuchen und den 3D-Drucker der IT-Abteilung testen. Die PT-Akademie stellt Ausbildungsangebote in der Physiotherapie vor. Nach Bedarf werden Führungen auf die Stationen, Fachbereiche und Therapiebereiche angeboten.

Individuelle Gespräche mit Fachkräften aus allen Bereichen

Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen ist mit einem Stand vertreten und informiert über Duale Studiengänge. In der Bewerberlounge können Interessenten individuelle Fragen klären und sich über ihre Karrieremöglichkeiten an der BG Klinik Ludwigshafen beraten lassen. Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen aus allen Fachbereichen der Klinik stehen für Fragen und individuelle Gespräche zur Verfügung. Für eine kleine Stärkung gibt es Fingerfood und alkoholfreie Cocktails.

Was – wann – wo

Die Karrierelounge findet statt am 12. April 2024 von 18.00 bis 21.00 Uhr im Hörsaal und in den Räumen der Strahlenklinik an der BG Klinik Ludwigshafen, Ludwig-Guttmann-Straße 13, Ludwigshafen-Oggersheim. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos gibt es auf der Seite https://online.bgu-ludwigshafen.de/karrierelounge-april-2024

Quelle BG Klinik Lu