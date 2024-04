Ladenburg – ERSTMELDUNG – Sieben Verletzte bei Arbeitsunfall – Es wird nachberichtet

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis /Metroporegion Rhein-Neckar (ots) – Am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr ereignete sich in einem Betrieb welcher “Am Hafen” in Ladenburg angesiedelt ist, ein Arbeitsunfall bei welchem mehrere Personen verletzt wurden. Bei der Firma, in welcher Reinigungs- und Desinfektionsmittel hergestellt werden, kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einer chemischen Reaktion mehrerer Stoffe. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden hierbei insgesamt sieben Mitarbeiter verletzt, davon zwei schwer und fünf leicht. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind seit Bekanntwerden der Lage mit einer großen Anzahl an Einsatzkräften vor Ort. Die Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Eine Gefährdung für die Bevölkerung lag und liegt weiterhin nicht vor. Es wird nachberichtet.

Quelle: Polizei Mannheim / Foto: Symbolbild