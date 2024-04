Anton Kurnia ist seit 8. April neuer Literatur-Stipendiat! Kooperation der Kulturstiftung Rhein-Neckar-Kreis e.V. und der UNESCO City of Literature Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der indonesische Schriftsteller und literarische Übersetzer Anton Kurnia ist der neue Literatur-Stipendiat der Kulturstiftung Rhein-Neckar-Kreis e.V. und der UNESCO City of Literature Heidelberg. Am Montag, 8. April 2024, hat er seine dreimonatige Residenz im Kommandantenhaus Dilsberg angetreten.

Kurnia, Jahrgang 1974, schreibt Kurzgeschichten, Romane, Essays und erzählende Sachtexte. Seit 1998 wurden seine Werke in verschiedenen Zeitschriften und auf Webseiten in Indonesien und im Ausland veröffentlicht. Sein Kurzgeschichtenband „Insomnia“ (2004) wurde ins Englische, Arabische und Spanische übersetzt. Zuletzt erschien 2023 mit „Nostalgie: Peculiar Stories about Love and Death“ (2023) seine neueste Kurzgeschichten-Sammlung. Er übersetzte zugleich zahlreiche literarische Werke aus dem Englischen ins Indonesische, darunter Romane von Vladimir Nabokov, George Orwell und Salman Rushdie. Kurnia ist regelmäßig zu Gast bei internationalen Literaturfestivals und Symposien, darunter das „Jakarta International Literary Festival“ (2019), das „International Fellowship“ auf der Frankfurter Buchmesse (2019) und das „First Forum of Asian Countries’ Writers“ in Kasachstan (2019). 2022 nahm er teil an der „Virtual Writers Residency“ der UNESCO City of Literature Melbourne. Derzeit ist Anton Kurnia, der lange Jahre nicht zuletzt als Verlagsleiter tätig war, auch Vorsitzender des Literaturausschusses des Jakarta Arts Council.

Kurnia, seit vielen Jahren ansässig in Jakarta, freut sich sehr auf die Zeit in Heidelberg: „Vielen Dank an die Literaturstadt Heidelberg und die Kulturstiftung Rhein-Neckar-Kreis, die mich als Writer in Residence ausgewählt hat! Dieses wunderbare Programm ist wichtig für meinen kreativen Prozess als Schriftsteller. Ich erhoffe mir von dieser Residenz großartige Erfahrungen und plane, in dieser Zeit an meinem nächsten Roman zu arbeiten.“

Wie Heidelberg ist auch Jakarta, die Hauptstadt Indonesiens, eine UNESCO-Literaturstadt. Die Elf-Millionen-Einwohner-Stadt wurde 2022 in das Netzwerk der UNESCO Cities of Literature aufgenommen, das aktuell weltweit 53 Städte umfasst.

Die UNESCO City of Literature Heidelberg freut sich, den Schriftsteller und Übersetzer Anton Kurnia während seiner Anwesenheit auch mit der hiesigen sowie regionalen Literaturszene zu vernetzen. Anton Kurnia wird sich zudem in mehreren Veranstaltungen dem Publikum präsentieren, so etwa am Freitag, 26. April 2024, um 19.30 Uhr auf dem Dilsberg (Kommandantenhaus) in Form von Lesung und Gespräch. Am 3. Juni 2024 präsentiert er sich im DAI Heidelberg in der Reihe „Local Monday“ und spricht über sich und die UNESCO-Literaturstadt Jakarta. Am 27. Juni 2024 um 20.30 Uhr ist er zudem zu Gast bei „feeLit. Internationales Literaturfestival Heidelberg“.

Hintergrund: Bereits seit 1997 vergibt die Kulturstiftung Rhein-Neckar-Kreis e.V. jährlich bis zu vier Stipendien in den Bereichen Bildende Kunst, Musik oder Literatur an Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt. 2018 initiierten die UNESCO-Literaturstadt Heidelberg und die Kulturstiftung Rhein-Neckar-Kreis e.V. erstmalig eine nun alle zwei Jahre stattfindende Künstler-Residenz im Kommandantenhaus Dilsberg, auf der hochmittelalterlichen Burgfeste Dilsberg in Neckargemünd. Drei Monate darf dort im Frühjahr jeweils eine Autorin beziehungsweise ein Autor aus einer der derzeit 53 weltweiten UNESCO-Literaturstädte wohnen und schreiben. Der erste Gast 2018 war die in Edinburgh/Schottland beheimatete Schriftstellerin Pippa Goldschmidt. 2020/22 war die in Melbourne ansässige Illustratorin und Kinderbuchautorin Judith Rossell zu Gast.