Landau – Motorradfahrer bei Unfall auf der #B48 schwer verletzt

Landau / B48 / Wellbachtal (ots) Am 06.04.2024 befuhr gegen 13:20 Uhr ein 22-jähriger Motorradfahrer die B48 vom Johanniskreuz in Richtung Rinnthal. Kurz vor der Abfahrt Hofstätten streifte er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die rechte Schutzplanke und wurde bei dem folgenden Sturz in den Grünstreifen geschleudert. Der 22-Jährige wurde durch den Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe beträgt circa 2000 Euro. Er wird sich nun auf ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen müssen.

