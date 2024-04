Speyer – Landtagsabgeordneter Michael Wagner (CDU) zu Gast bei der Speyerer Senioren-Union

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Die breite Mehrheit der Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen sieht in der Demokratie die beste Staatsform. Gleichzeitig sind Populismus und Verschwörungsdenken relativ verbreitet im Land. Als wichtigste Probleme im vergangenen Jahr wurden die Asyl- und Bildungspolitik gesehen. Dies sind nur einige der ersten Ergebnisse des neuen „Rheinland-Pfalz-Monitors 2023“ des Landtags Rheinland-Pfalz und des an der Universität Trier angesiedelten Trierer Instituts für Demokratie- und Parteienforschung.

Dieses Forschungsergebnis bildete sich auch beim Besuch des Speyerer Landtagsabgeordneten Michael Wagner ab, der von Daoud Hattab, dem Vorsitzenden der Speyerer Senioren-Union, zu einer Gesprächsrunde eingeladen worden war. Wagner war dieser Einladung gerne gefolgt, zeigten sich doch die Seniorinnen und Senioren in einem 90-minütigen Gedankenaustausch insbesondere an den Themen “Innere Sicherheit”, “Flüchtlings- und Integrationspolitik” und “Bildungspolitik” sehr interessiert.

“Sicherheit gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen,” so Daoud Hattab und Wagner ergänzte, “Sicherheit ist ein Grundantrieb des Menschen, der es uns ermöglicht, unser Leben zu erhalten und das unserer Angehörigen zu sichern”. Deshalb, so Wagner, ist das Thema Innere Sicherheit ein zentraler Inhalt unserer Alltagspolitik. “Wenn sich Menschen durch gestiegene Einbruchskriminalität in ihrem Wohnumfeld oder durch Übergriffe auf Bahnhöfen und in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr sicher fühlen können, dann trifft dies insbesondere die ältere Generation,“ ist sich Wagner sicher und findet Zustimmung bei den Seniorinnen und Senioren.

Aber auch die “Gesundheitspolitik” mit der Problematik des Ärztemangels und des Krankenhaussterbens stand bei den Seniorinnen und Senioren hoch im Kurs. “In Speyer haben wir mit unseren beiden Krankenhäusern noch großes Glück. Problematisch wird es im ländlichen Raum,” so Wagner. Man dürfe aber auch nicht verkennen, dass viele Ärzte 50 Jahre oder älter sind und bald das Rentenalter erreichen. “Seit Jahren fordert die CDU-Fraktion Rheinland-Pfalz 200 zusätzliche Studienplätze für Medizin in Mainz. In diesem Punkt stoßen wir bei der Landesregierung auf taube Ohren. Hier besteht dringender Handlungsbedarf,” so Wagner abschließend.