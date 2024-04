Rhein-Pfalz-Kreis – Verkehrsministerin Daniela Schmitt übergibt Förderbescheid für Umgehungsstraße Hochdorf-Assenheim

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Einen Zigarettenautomaten sprengten bislang unbekannte Täter am Freitag gegen 21:40 Uhr vor dem Seiteneingang des Friedhofes in der Hans-Meyer-Straße. Zeugen beobachteten zwei Jugendliche, die im Anschluss in Richtung Rhein flüchteten. Am Automaten entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei ... Mehr lesen »