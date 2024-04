Heidelberg – City-Bad im Darmstädter Hof Centrum öffnet heute erst um 14 Uhr

Kirchheimbolanden/Metropolregion Rhein-Neckar. Wir vertreiben den Winter mit zwei schönen Touren durch den Stumpfwald. Am Sonntag, den 21. April 2024 bietet der Donnersberg-Touristik-Verband zusammen mit den Stumpfwaldbikern vom RV Kerzenheim zwei geführte Mountainbike-Touren durch den „Stumpfwald“ an. Abfahrt ist um 10.00 Uhr an der Mehrzweckhalle in … »