Speyer – Reifen an zwei Autos plattgestochen – Reifen platzt während der Fahrt – Zeugenaufruf

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 21:30 Uhr und 7:30 Uhr stachen unbekannte Täter die Reifen an zwei geparkten PKW in der Rheinhäuser Straße platt und verursachten einen Kratzer auf der Motorhaube eines PKW. Die 22-jährige Fahrerin eines der PKW bemerkte den Schaden nicht vor Fahrtantritt und fuhr morgens gegen 7:30 Uhr los. Auf Höhe der B39-Anschlussstelle Speyer-Süd/Römerberg platzte schließlich ein Reifen ihres PKW. Die 22-Jährige konnte einen Unfall verhindern, indem sie zur Seite fuhr. Ihr PKW musste abgeschleppt werden. Der Schaden an beiden PKW beträgt ca. 700 Euro. Polizeibeamte überprüften nach dem Vorfall weitere geparkte PKW und stellten keine weiteren Schäden fest. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen Sachbeschädigung sowie eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Wer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Rheinhäuser Straße zwischen den Einmündungen Am Schöneck und Am Flugplatz verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Die Polizei bittet Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte darum, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

