Heidelberg – Sanierung der Nepomuk-Terrasse ab 8. April – Sandsteinmauer und Statue werden instandgesetzt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Bereich der Nepomuk-Terrasse beginnen am Montag, 8. April 2024, umfangreiche Instandsetzungsarbeiten. Die Nepomuk-Terrasse befindet sich nordöstlich der Karl-Theodor-Brücke – besser bekannt als Alte Brücke – an der Ziegelhäuser Landstraße, oberhalb des Leinpfads. Die Terrasse wird durch eine etwa sechs Meter hohe und circa 37 Meter lange Sandsteinmauer gestützt. Die denkmalgeschützte Mauer an der Nepomuk-Terrasse muss aufgrund früheren Efeubewuchses sowie Alterungs- und Witterungsschäden auf einer Länge von rund 50 Metern saniert werden. So kann die Standsicherheit der Mauer sichergestellt werden. Da die Mauerbrüstung an der Nepomuk-Terrasse lediglich 55 Zentimeter hoch ist, wird in diesem Zusammenhang ein Aufsatzgeländer als Absturzsicherung auf der Mauer angebracht. Auch die namensgebende Statue des Nepomuks samt Balustrade wird in diesem Zuge restauriert. Die Sanierungsarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende November 2024.

Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf 350.000 Euro. Ein Zuschuss gemäß dem Denkmalschutzgesetz wurde von der Stadt bereits beantragt.

Leinpfad im Baustellenbereich gesperrt

Für den Auto- und Radverkehr auf der Ziegelhäuser Landstraße gibt es keine Einschränkungen. Der Leinpfad am Neckarufer wird im Baustellenbereich über die gesamte Bauzeit für Fußgängerinnen und Fußgänger vollgesperrt. Eine Umleitungsbeschilderung wird eingerichtet. Während der Bauarbeiten werden zwei Schlossbeleuchtungen stattfinden. Die Einschränkungen auf der Nepomuk-Terrasse werden während dieser Veranstaltungen minimal gehalten.