Rhein-Pfalz-Kreis – NACHTRAG – Tötungsdelikt in Böhl-Iggelheim – 31-jähriger in psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert

Frankenthal / Gleis 4 Heroes On The Loose feat. Selenia Gulino Beginn 20:00 Uhr – Einlass 19:00 Uhr Mehr: kuz-gleis4 Mit Kevin Holloway an Gitarre und Gesang haben sich die ehemaligen Gitarrenhelden Eike Walter, Andreas Eichenauer und Luc Hatzis im vergangenen Jahr als HEROES ON THE LOOSE neu erfunden. Den Musikern ist es dabei gelungen, ... Mehr lesen »