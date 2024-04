Heidelberg – Flexibel, individuell, persönlich, schnell: Der fips-Shuttlebus geht in Heidelberg an den Start – Beginn am 7. April in Ziegelhausen, Schlierbach und Rohrbach

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das neue, flexible Mobilitätsangebot „fips“ startet am Sonntag, 7. April 2024, seinen Betrieb in den Heidelberger Stadtteilen Ziegelhausen, Schlierbach und Rohrbach. Es ergänzt dann den öffentlichen Nahverkehr der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv). Wer möchte, kann sich schon vorab ein Bild vom neuen Shuttlebus machen: Die rnv informiert am Samstag, 6. April 2024, von 9 bis 15 Uhr auf dem REWE-Parkplatz in Schlierbach, wie fips funktioniert, und hilft beim Einrichten der App.

Mit fips flexibel und individuell im Heidelberger Stadtgebiet unterwegs sein

„fips“ steht für flexibles, individuelles Personen-Shuttle und bringt eine innovative Form des „On-Demand-Verkehrs“ nach Heidelberg. Ab sofort können Bürgerinnen und Bürger sich per App oder telefonisch ihren eigenen Zubringer zum öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bestellen – und das ohne festen Fahrplan. Damit verbessert die rnv nicht nur die Verbindungen innerhalb der Stadtteile, sondern bietet auch Fahrten in Gebiete an, die bisher schwer erreichbar waren. Für Fahrten mit fips wird in Heidelberg lediglich ein gültiges Ticket, wie zum Beispiel das Deutschlandticket, das Deutschlandticket als Job-Ticket oder das D-Ticket JugendBW benötigt. Fahrgäste können ihre Fahrt mit fips auch ohne separates Ticket direkt über die App buchen. In diesem Fall wird für die Fahrt der VRN-Luftlinientarif abgerechnet. Zusätzliche Kosten fallen für fips in Heidelberg nicht an.

fips ergänzt barrierefreies und umweltfreundliches Mobilitätsangebot in Heidelberg

Zum Einsatz kommen bei fips barrierefreie und umweltfreundliche Elektrofahrzeuge. Mit diesem Angebot, dem neuen Busnetz, Elektrobussen, die bereits unterwegs sind, und der geplanten Einführung von Wasserstoffbussen leisten rnv und die Stadt Heidelberg einen wichtigen Beitrag zu Mobilitätswende und Klimaschutz vor Ort.

Land fördert Mobilitätsprojekt mit 1,5 Millionen Euro

Dank der Förderung des Landes Baden-Württemberg mit 1,5 Millionen Euro kann dieser wichtige Mobilitätsbaustein im Heidelberger ÖPNV-Angebot während der kommenden fünf Jahre verwirklicht werden.

Mehr Infos im Internet unter www.rnv-online.de/fahrtinfo/fips.