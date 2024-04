Heidelberg-Bahnstadt: Im Passivhaus-Stadtteil leben die meisten Kinder und Jugendlichen – Altersdurchschnitt liegt bei 30 Jahren

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auf der Bahnstadt-Promenade ist im Frühling viel los. Menschen aus dem Stadtteil und ganz Heidelberg genießen auf der 1,4 Kilometer langen Spazier- und Radstrecke hin zum Pfaffengrunder Feld die Sonne, sobald sich die Wolken zur Seite geschoben haben. Darunter sind auch zahlreiche Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die sich auf den drei Spielplätzen, dem Bolzplatz oder der Calisthenics-Anlage tummeln.

In der Bahnstadt leben von allen Heidelberger Stadtteilen die meisten Kinder und Jugendlichen: Gemeinsam mit dem Emmertsgrund liegt der Passivhaus-Stadtteil mit 21,5 Prozent an der Spitze mit Blick auf die Stadtteilbevölkerung. Zum Vergleich: Der Anteil von Kindern und Jugendlichen im gesamten Heidelberger Stadtgebiet liegt bei rund 15 Prozent. Zugleich ist auch das Durchschnittsalter in der Bahnstadt im Vergleich zur Gesamtstadt sehr niedrig: In der Bahnstadt liegt der Schnitt bei rund 30 Jahren, die Menschen in ganz Heidelberg sind durchschnittlich etwa zehn Jahre älter.

Insgesamt leben in der Bahnstadt knapp 1.300 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Damit ist rund jede fünfte Person im Stadtteil ein Kind oder Jugendlicher. Zum Jahresende 2023 lebten insgesamt 5.925 Menschen in der Bahnstadt. In 2024 wird der Passivhaus-Stadtteil voraussichtlich die 6.000-Einwohner-Marke knacken.