Ludwigshafen – Kindergeld & Kinderzuschlag: Sprechstunde zu Geldleistungen für Familien

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Kinderzuschlag ist oft ein lohnenswerter Antrag für Familien, deren Einkommen nicht ausreicht, um den gesamten Bedarf der Familie zu decken. Doch viele wissen gar nicht, dass sie darauf einen Anspruch haben. Der Kinderzuschlag ist eine Leistung für Familien mit kleinerem Einkommen. Mit bis zu 292 Euro monatlich pro Kind zusätzlich zum Kindergeld kann die Leistung zu einer großen Unterstützung im Alltag werden.

Die Familienkasse Rheinland-Pfalz-Saarland bietet in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Familienbildung Speyer am Montag, 8. April, von 11 bis 13 Uhr im Familientreff Süd in der Windthorststraße 11 in Speyer eine Sprechstunde zu Geldleistungen für Familien an. Es gibt Informationen zu den Voraussetzungen für einen Antrag auf den Kinderzuschlag sowie zum Kindergeld. Für das Gespräch ist es hilfreich, folgende Unterlagen in Kopie mitzubringen, damit ein Antrag direkt vor Ort erfolgen kann:

• Kindergeldnummer

• Einkommensnachweise der letzten sieben Monate (auch Kranken-/Arbeitslosen-/Elterngeldbescheide)

• Miete: Grundmiete, Heizkosten, Nebenkosten des aktuellen Monats

• Eigenheim: Kosten des Vorjahres

• Eventuell Kfz-Haftpflichtversicherung

• Eventuell Unterhalt / Unterhaltsvorschuss

• Eventuell Wohngeld-Bescheide

Um Wartezeiten zu vermeiden, ist es sinnvoll, sich zur Sprechstunde anzumelden: www.speyer.de/de/bildung/kinder/familientreff-sued/aktuelle-veranstaltungen-und-informationen/