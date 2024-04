Hemsbach – „Life is fine – when you’re on Wäscheline!“: Huub Dutch Duo am 14. April in der Kulturbühne Max

Hemsbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Was haben Brieftauben, Wüsten-Kamele und steuerfreie Zonen mit der Liebe zu tun? Warum ist es empfehlenswert, Privatier zu werden, sich einfach mal gehen zu lassen oder den ganzen Sommer im Pyjama zu verbringen? Wer schenkt uns die ganze Welt, für nur ein kleines Bisschen Geld? Fragen über Fragen, die das Huub Dutch Duo am Sonntag, 14. April, in der Kulturbühne Max mit viel Humor beantworten will. Der charismatische Musik-Entertainer Huub Dutch in Kombination mit dem bluesigen Bühnen-Stoiker Chris Oettinger: Das steht für großartiges Entertainment mit „Wäscheleinophon“, Gesang, Trompete und Klavier, Moderationen mit lässigem Witz, mitreißende Show-Einlagen, swingende Klassiker und charmante Songs aus eigener Feder, mal fetzig, mal romantisch, mit sprachgewitzten, intelligenten Texten. Kurzum: kleine Besetzung, große Show! „Die beiden machen sich auf der Bühne ihren Spaß. Aber sie denken stets daran, warum sie auf der Bühne stehen: für’s Publikum“, urteilte die Jury bei der Verleihung des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg an das Duo. Und die Badische Zeitung bescheinigt: „Brillante Musik, feinen Humor und viel zum Staunen“ sowie „eine großartige Wohlfühlatmosphäre“.

Info: Huub Dutch Duo – „Life is fine“ am Sonntag, 14. April, 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) in der Kulturbühne Max, Hüttenfelder Straße 44. Karten im Vorverkauf (20 €, Abendkasse 22 €) gibt es im Bürgerbüro der Stadt Hemsbach, Schlossgasse 41, online unter hemsbach.reservix.de, unter der Ticket-Hotline 0761 888499 99 und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen.