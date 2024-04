Heidelberger Naturparkmarkt: Direktvermarktende regionaler Produkte gesucht! Bewerbung für Teilnahme bis 15. April

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für den Heidelberger Naturparkmarkt am Sonntag, 13. Oktober 2024, auf dem Universitätsplatz sucht die Stadt Direktvermarktende regionaler Produkte. Das Umweltamt der Stadt Heidelberg veranstaltet den Naturparkmarkt in Kooperation mit dem Naturpark Neckartal-Odenwald, um die Direktvermarktung heimischer Erzeugnisse zu unterstützen. Die Veranstaltung ist eine gute Gelegenheit für Anbietende von in Heidelberg gefertigten Lebensmitteln und handwerklichen Waren, ihre eigenen Produktpaletten zu präsentieren. Zum Angebot des Marktes zählen saisonales Obst und Gemüse, Käse und Wurstwaren, Marmeladen, Öle, Säfte, Wein und vieles mehr. Neben Lebensmitteln werden handwerklich hergestellte Waren, Kosmetika und Pflanzen angeboten. Die Bewerbung für eine Teilnahme ist noch bis Montag, 15. April 2024, per E-Mail an natuerlich@heidelberg.de möglich.

