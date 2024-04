Heidelberg – Ente legt Schienenverkehr lahm

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Eine ganz besondere Blockadeaktion hatte sich am Montag eine Ente in Handschuhsheim überlegt. Gegen 10 Uhr am Morgen lag das flug- und bewegungsunwillige Tier auf den Straßenbahngleisen in der Berliner Straße. Selbst als ein Schienenfahrzeug herannahte, blieb die Ente sitzen und blockierte so die Weiterfahrt. Nachdem sich mehrere Minuten lang keine Verhaltensänderung bei dem Federtier einstellte, war für die Umstehenden klar: Einzig eine medizinische Notlage konnte das atypisch Verhalten des Tieres erklären, weshalb die Polizei um Unterstützung gebeten wurde. Als kurze Zeit später eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Nord herbeieilte, gesundete die Ente plötzlich und flog davon. Selbst der Polizei gelang es nicht die Hintergründe dieser Blockadeaktion aufzuklären.

