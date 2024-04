Rhein-Pfalz-Kreis – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Rhein-Pfalz-Kreis – Limburgerhof / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 31.03.2024 gegen 23:30 Uhr, wurden der Polizeiinspektion Schifferstadt mehrere Personen gemeldet, welche sich an Baustellenschildern in der Carl-Bosch-Straße zu schaffen machten. Es habe sich um vier Erwachsene gehandelt, welche mit dunklen Oberteilen und grauen Jogginghosen bekleidet gewesen seien. Bei der umgehenden Überprüfung durch Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt, konnten zwei Schilder festgestellt werden, welche durch die Stangen die rechte Fahrbahnseite auf Kniehöhe komplett blockierten. Ein solches Bereiten von Hindernissen stellt regelmäßig eine Straftat dar. Zu einem Verkehrsunfall war es dank der Mitteilung und dem schnellen Handeln der Polizeibeamten nicht gekommen. Nachdem die Gefahrenstelle beseitigt wurde, konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Schifferstadt (ots)