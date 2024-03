Internationaler Tag für die Sichtbarkeit von trans* Personen in Heidelberg – Filmvorführung bei freiem Eintritt zum Transgender Day of Visibility am 31. März

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Rainbow City Heidelberg hisst zum Transgender Day of Visibility am 31. März 2024 Flaggen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans*, inter* und queeren (kurz: LSBTIQ+) Community am Rathaus. Im Rahmen des Aktionstags fördert die Stadt Heidelberg außerdem eine Filmvorführung für die Sichtbarkeit von trans* und gender-nonkonformen Menschen. Am Sonntag, 31. März 2024, um 13 Uhr zeigt das Gloria-Kino, Hauptstraße 146, den Film „20.000 Arten von Bienen“. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Aidshilfe Heidelberg mit dem Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg. Mehr Informationen auf der Webseite www.gloria-kamera-kinos.de.

Am Transgender Day of Visibility (TDoV) werden weltweit die menschenrechtlichen Fortschritte für trans* und gender-nonkonforme Menschen gewürdigt. Gleichzeitig soll an diesem Tag das Bewusstsein dafür geschärft werden, was gesellschaftlich noch geleistet werden muss, um gleiche Rechte für trans* Personen zu erreichen. Als trans* sind Personen zu verstehen, deren Geschlecht nicht dem entspricht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde.

Rainbow City Heidelberg

Seit September 2020 ist Heidelberg in Anerkennung des Einsatzes für familiäre, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt als Mitglied im Netzwerk der Regenbogenstädte, dem „Rainbow Cities Network“ (RCN), aufgenommen worden. Das Netzwerk ist ein internationaler Zusammenschluss von Städten, die sich der Akzeptanz von LSBTIQ+ verpflichten. Mehr Informationen zur Koordinationsstelle LSBTIQ+ der Stadt Heidelberg sind online zu finden unter www.heidelberg.de/lsbtiq.