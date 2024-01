Mannheim – ERSTMELDUNG – Polizeieinsatz auf der Kurpfalzbrücke – Eine Person schwer verletzt

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen ihres Transformationsprozesses investiert die Evangelische Kirche Mannheim in Innovationen: Seit 1. Januar sind Pfarrerin Nina Roller und Grafikerin und Projektkoordinatorin Valentina Ingmanns für die evangelische Kirche Mannheim in einem neuen Projekt tätig. Sie werden neue Formen und Formate von Kirche entwickeln, in denen Menschen ihren Glauben neu entdecken und erleben können. ... Mehr lesen »