Heidelberg – Aktueller Polizeieinsatz nach Raubdelikt

Rauenberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Badischen Futsal-Meisterschaften werfen wieder ihre Schatten voraus: An diesem Samstag startet das Turnier der Frauen um 10 Uhr in der Mannaberghalle in Rauenberg. Der Karlsruher SC möchte seinen Titel verteidigen. In den vergangenen Jahren fand die Badische Endrunde der Frauen an den Turnierwochenenden der Juniorinnen und Junioren statt, das ist in diesem ... Mehr lesen »