Speyer – Lobpreisgottesdienst in der Kirche des Priesterseminares: Feier mit Domkapitular Franz Vogelgesang am 28. Januar

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Ab Dezember 2023 mit neuem Jahresrückblick auf Tour Am kommenden Samstag wird es ab 19 Uhr noch Restkarten zu 35.-Euro an der Abendkasse zu kaufen geben Deutschland am Ende eines Jahres, in dem eine Krise die nächste jagte. Auf der einen Seite Querdenker, Umdenker, Andersdenker, Nichtdenker. Und auf der anderen Seite: SIE! ... Mehr lesen »