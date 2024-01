Offen, kommunikativ und neu in Wallstadt: Pfarrerin Sina Kaiser

Petrusgemeinde: Pfarrstelle ist zum 1. Februar wieder besetzt

(22.01.2024) Am 1. Februar 2024 beginnt Pfarrerin Sina Kaiser ihren Dienst in der Petrusge-

meinde im Mannheimer Stadtteil Wallstadt. Die 39-Jährige freut sich besonders auf die Arbeit mit

Kindern und Familien. Sie ist Nachfolgerin von Pfarrerin Anna Baltes, die zum September 2023

nach Heidelberg gewechselt ist.

Die Pfarrstelle in der Petrusgemeinde war nur wenige Monate vakant. Pfarrerin Sina Kaiser bringt

einen reichen Erfahrungsschatz mit. Besonders wichtig sei ihr, „vom Glauben nicht in einer theolo-

gisch abgehobenen Sprache oder im so genannten Kirchensprech zu erzählen“, sagt Pfarrerin Kai-

ser. Selbst ohne Bezug zu kirchlichen Traditionen aufgewachsen, seien ihr früher die liturgischen

Formen und die Wortwahl in den Gottesdiensten oft fremd gewesen. „Ich habe mir den Blick von

außen auf die Kirche und deren Rituale ein Stück weit bewahrt und empfinde das als eine meiner

Stärken“, betont Sina Kaiser. Zudem sei sie „ein offener und kommunikativer Mensch“.

Aus ihren vorherigen Stellen in Pforzheim bringt Sina Kaiser wertvolle Erfahrungen mit, ist dort

„große und manche schweren Schritte gegangen“. So ist sie das Arbeiten im Team von Pfarrer:in-

nen und Diakon:innen gewohnt, hat die Arbeit in einer großen fusionierten Gemeinde kennenge-

lernt, dort Vakanzen überbrückt, den Strukturprozess und den landeskirchlichen Veränderungspro-

zess mitgestaltet und dabei auch den Abriss eines Gemeindezentrums mit Kirchenraum begleitet.

Dabei hat Pfarrerin Kaiser vor allem daran mitgewirkt, dass Gemeindeglieder über vormals beste-

hende Gemeindegrenzen hinweg zusammenwachsen und sich ein neues Miteinander in der gro-

ßen Gemeinde entwickeln konnte. Mit tatkräftiger Unterstützung vieler Ehrenamtlicher hatte sie zu-

dem das Angebot für Kinder und Familien weiter ausgebaut.

All diese Erfahrungen bringt Pfarrerin Kaiser mit, vor allem aber ist sie neugierig auf die Menschen

in Wallstadt und der Region und gespannt, welche Erfahrungen, sie hier machen wird. Sina Kaiser

freut sich auf ihren Start in der Petrusgemeinde und hat „große Lust in meiner Heimatstadt nun

auch kirchlich Fuß zu fassen.“

Die gebürtige Mannheimerin hat Theologie in Oberursel, Mainz, Berlin und Heidelberg studiert. Da-

ran schloss sich das Lehrvikariat in Weinheim und der Probedienst in Pforzheim an. Ab 2017 war

die zweifache Mutter als Pfarrerin in zwei Gemeinden in Pforzheim tätig. Zum 1.2.2024 beginnt sie

nun ihren Dienst in der Petrusgemeinde, die mit den evangelischen Gemeinden in den Stadtteilen

Feudenheim, Käfertal und Vogelstang die Kooperationsregion Ost bildet. Dort sind aktuell noch

eine Pfarrstelle in Käfertal sowie eine Stelle in Feudenheim nicht besetzt. Am 4. Februar wird Pfar-

rerin Sina Kaiser von Dekan Ralph Hartmann in ihren Dienst eingeführt. Der Festgottesdienst in

der Petruskirche, an den sich ein Empfang anschließt, beginnt um 10 Uhr. Für Kinder gibt es wäh-

rend des Gottesdienstes eine eigene kleine Aktion. Foto: privat (dv)

Quelle: Evangelische Kirche Mannheim