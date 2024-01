Mannheim – Persönliche Valentinsgrüße auf der LED-Wand von MVV

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Valentinsgrüße ab 29. Januar einreichen – Veröffentlichung der Botschaften am 14. Februar – Verlosung von fünf Gutscheinen unter allen Teilnehmenden

Blumen, Geschenke, Liebesbriefe – das gehört für viele Paare zum Valentinstag am 14. Februar dazu. Die Mannheimerinnen und Mannheimer nutzen zudem seit einigen Jahren die Möglichkeit, ihre persönlichen Valentinsgrüße auf der LED-Wand des MVV-Hochhauses zu veröffentlichen.

Auch in diesem Jahr können alle, die verliebt in Mannheim sind, wieder ihre Valentinsgrüße über die LED-Wand von MVV senden. Wer am 14. Februar, dem Tag des heiligen Valentin, seine Botschaft sichtbar für die ganze Stadt machen möchte, muss vom 29. Januar bis zum 5. Februar 2024 über www.mvv.de/valentinstag seinen Text einreichen. Unter allen Teilnehmenden verlost MVV fünf Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro für das Café XOXO Hugs & Kisses in Mannheim.

Quelle MVV Text und Foto