Mannheim – 14-Jährige Freia vermisst

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Seit Samstag, 20.01.2024, wird die 14-jährige Freia E. vermisst. Sie hat am Wochenende mit elterlicher Einverständnis noch bei Freunden übernachtet und es bestand zunächst noch Kontakt via Messenger: Sie kehrte jedoch seitdem nicht nach Hause zurück und der Kontakt brach ab.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in ihrem Umfeld führten bislang nicht zu ihrem Auffinden. Da eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden kann, wird nun auch mit einem Foto nach der Vermissten gesucht.

Darüber hinaus kann das Mädchen wie folgt beschrieben werden:

eher kräftige Statur

ca. 175 cm groß

braune Augen

blond-orange gefärbte, schulterlange glatte Haare

kleine Narbe an der Oberlippe

Wer die Vermisste gesehen oder aus anderen Gründen Hinweise auf ihren Aufenthaltsort hat, meldet sich bitte beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon 0621/174-4444 oder über den Notruf 110.