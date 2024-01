Ludwigshafen – Nach NAO kommt nun Pepper

Im Rahmen des Forschungsprojekts „Humanoide Roboter: Nachhaltige Akzeptanz und

Nutzung“ steht Studierenden im Verhaltenswissenschaftlichen Forschungslabor der

HWG LU künftig der Roboter Pepper zur Verfügung.

Ludwigshafen am Rhein, 22.01.2024: Mitte Dezember 2023 konnten Studierende des dualen

Bachelor-Studiengangs „Internationale Wirtschaftsinformatik – International Business

Administration and Information Technology“ (IBAIT) im Rahmen des von Prof. Dr. Gerhard

Raab geleiteten Forschungsseminars „Neuroökonomie, Kundenverhalten und

Informationstechnologie“ den humanoiden Roboter Pepper an der Hochschule für Wirtschaft

und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) begrüßen.

Die Anschaffung des humanoiden Roboters wurde durch eine Förderung des

Wissenschaftsministeriums des Landes Rheinland-Pfalz aus Mitteln des Programms HAW-

direkt zum Forschungsprojekt „Humanoide Roboter: Nachhaltige Akzeptanz und Nutzung“

ermöglicht. Gegenstand des Forschungsprojekts ist u.a. eine Studie in Kooperation mit dem

Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen zum Einsatz humanoider Roboter im Kultursektor und

im Bereich der stationären Pflege in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Esther Berkemer,

Professorin für Pflegewissenschaft am Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen.

Der humanoide Roboter Pepper ist ein weiterer Baustein der apparativen Ausstattung des

Verhaltenswissenschaftlichen Forschungslabors der HWG LU. Das Forschungslabor verfügt

aufgrund einer Förderung durch die Carl-Zeiss-Stiftung unter anderem über Geräte und die

entsprechende Software, die biopsychologische Messungen und Untersuchungen, wie

beispielsweise EEG und EDA ermöglichen. Die apparative Ausstattung umfasst darüber

hinaus auch neueste Eye-Tracking-Systeme, Alterssimulationsanzüge und Bio- sowie

Neurofeedback. Zudem verfügt es über zwei Versuchsräume, die durch einen Einwegspiegel

getrennt sind (Beobachtungslabor), die sich für qualitative Untersuchungen und der Schulung

zur Führung von Kunden- und Mitarbeitergesprächen eignen. Die Nutzung des

Verhaltenswissenschaftlichen Forschungslabors steht jedem Mitarbeitenden der Hochschule

für Lehre und Forschung offen.

Quelle:Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen