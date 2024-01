Heidelberg – Unterspülung eines Teils der Werderstraße in Heidelberg-Neuenheim

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Werderstraße auf Höhe der Hausnummer 8 in Heidelberg-Neuenheim kam es zu einer Fahrbahnunterspülung. Die genaue Ursache ist noch in Klärung. Aufgrund der Unterspülung gab die Fahrbahndecke auf einer Länge von mehreren Metern nach. Die Stadtwerke Heidelberg sind bereits vor Ort, um den Schaden zu beheben. Dafür muss die Wasserversorgung weniger Häuser in der Werderstraße 6 bis 11 ca. ab 15 Uhr für wenige Stunden unterbrochen werden. Die Wasserversorgung wird voraussichtlich am Abend wiederhergestellt sein. Die Werderstraße ist während der Zeit der Reparaturarbeiten zwischen den genannten Hausnummern für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Zufahrt aus Richtung Norden kommend über die Ladenburger Straße ist weiterhin möglich.

