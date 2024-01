Mannheim – Kultusministerin Theresa Schopper besucht Mannheimer Sprach-Kita

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Kultusministerin Theresa Schopper hat am Freitag (19. Januar) das Eltern-Kind-Zentrum Elfenstraße in der Neckarstadt-West besucht. Nach einem Rundgang durch die Einrichtung zusammen mit Bildungsbürgermeister Dirk Grunert tauschte sie sich mit den Fachkräften vor Ort über ihre Erfahrungen mit dem Sprach-Kita-Programm aus. „Das Thema Sprache ist der entscheidende Schlüssel für eine erfolgreiche Schulkarriere. Gerade Kinder aus Familien mit Zuwanderungshintergrund oder aus eher bildungsfernen Milieus brauchen eine intensive und frühzeitige Unterstützung, damit auch sie die faire Chance erhalten, ihren Platz in unserer Gesellschaft zu finden“, hebt Ministerin Schop-per hervor.

Das Bundesfamilienministerium hatte 2011 das Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ ins Leben gerufen. Im Rahmen des KiTa-Qualitätsgesetzes setzte das Land 2023 dieses erfolgreiche Programm fort und finanziert zusätzliches Personal in den Einrichtungen, das die Kita-Teams in den drei Schwerpunkten alltagsintegrierte sprachliche Bildung, inklusive Pädagogik und die Zusammenarbeit mit Familien unterstützt.

Im Eltern-Kind-Zentrum Elfenstraße werden von den Familien mehr als 25 verschiedene Sprachen gesprochen. Das Zentrum befindet sich in der Neckarstadt-West und somit in einem Sozialraum, der durch verschiedene kulturelle und soziale Herausforderungen geprägt ist. Bereits seit 2012 nimmt die Einrichtung als eine von 31 städtischen Kitas am Sprachförderprogramm teil. Eine qualifizierte Sprach-Kita-Fachkraft (SKF) kann dadurch zusätzlich beschäftigt werden.

„Die über das Sprachförderprogramm etablierten Tandems aus Einrichtungsleitung und zusätzlicher Fachkraft sind ein sehr erfolgreicher und zielorientierter Ansatz die Sprachkompetenz von Kindern in den teilnehmenden Betreuungseinrichtungen zu fördern. Mit der Fortführung des Förderprogramms durch das Land haben wir jetzt Planungssicherheit und können den Fachkräften eine längerfristige Perspektive geben“, erklärt Bildungsbürgermeister Dirk Grunert.

Foto Stadt Mannheim – Ministerin Schopper und Bildungsbürgermeister Grunert mit Kind

Quelle Text und Bild Stadt Mannheim