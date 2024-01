Heidelberg – Workshop “Zeithistorisches Arbeiten”

Germersheim/Landau (ots) Wie bereits berichtet wurde am 27.12.2023 am Rande einer Trauerfeier auf dem städtischen Friedhof in Germersheim ein 34-Jähriger bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer im Gesicht verletzt. INSERATLoewe.One Energiekosten-OptimiererLoewe.One Nach den Durchsuchungsmaßnahmen am 16.01.2024, stellte sich heute (22.01.2024) der 39-jährige Tatverdächtige bei der Polizei in Landau, nachdem gegen ihn zuvor auf Antrag der ... Mehr lesen »