Auf Landkreis-Kosten die Zooschule Landau besuchen? Ab sofort bis Klassenstufe 10 möglich

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In wenigen Tagen gibt es Halbjahreszeugnisse in den Schulen, und dann steht schon das zweite Halbjahr an. Für Lehrkräfte und alle, die in die Planung der kommenden Monate involviert sind, ebenso für alle Kindertagesstätten in SÜW, hat der Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft des Landkreises einen Vorschlag: Wie wäre es mal mit Zooschul-Unterricht? Seit 2019 besteht zwischen der Zooschule Landau und dem Landkreis SÜW eine Kooperation, die seit kurzem auch höhere Klassenstufen umfasst. Der Landkreis unterstützt Kita-Gruppen und Schulklassen bis inklusive Klassenstufe 10 finanziell, wenn sie die Zooschule Landau besuchen. Jährlich stellt der Landkreis dafür bis zu 12.500 Euro zur Verfügung. Bis zu 70 Unterrichtsveranstaltungen mit umwelt- und abfallbezogenen Themen in der Zooschule sind dadurch jedes Jahr, finanziert vom Landkreis, für die Kinder und Jugendlichen möglich. Dr. Gudrun Hollstein, Leiterin der Zooschule, hatte angeregt, den Kooperationsvertrag zu erweitern, damit die Unterrichtseinheiten künftig bis zur Klassenstufe 10 angeboten werden können. Der Werkausschuss des Eigenbetriebs WertstoffWirtschaft stimmte in seiner jüngsten Sitzung zu. „Nun kann ein noch größerer Kreis an jungen Menschen von unserer Kooperation mit der Zooschule profitieren“, so Landrat Dietmar Seefeldt, der betont: Der Zooschul-Unterricht ist selbstverständlich auf das jeweilige Alter der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen angepasst. Bei von uns finanzierten Einheiten liegt der Unterricht im Themenfeld Umwelt und Abfall.“ Kontakt: Die Anmeldung einer Klasse oder Gruppe für den Zooschulunterricht ist über die Zooverwaltung möglich, Tel. 06341 137011 (8 bis 12 Uhr), E-Mail: zoo@landau.de. Der Gutschein für eine Unterrichtseinheit in der Zooschule kann beim Eigenbetrieb Wertstoff Wirtschaft angefordert werden, bei Andrea Stolz, Telefon: 06341 940420, E-Mail andrea.stolz@suedliche-weinstrasse.de.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

mitteilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail