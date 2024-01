POL-MA: Heidelberg: Unfall auf Brücke mit ungeahnten Folgen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar

Am frühen Nachmittag des vergangenen Mittwochs fuhr eine 41-Jährige mit einem VW auf der L 598 von Sandhausen in Richtung Kirchheim. Ungefähr zur selben Zeit war ein 62-Jähriger mit seinem BMW in der Gegenrichtung von Kirchheim kommend unterwegs. Gegen 13:45 Uhr bog der Mann auf der Brücke über die B 535 an einer Ampel nach links ab. Nach derzeitigem Ermittlungsstand traf zeitgleich die 41-Jährige mit ihrem VW an der dortigen Ampelanlage ein, missachtete das für sie geltende Rotlicht und kollidierte so mit dem gerade abbiegenden BMW. Verletzt wurde durch den Unfall niemand, aber es entstand ein erheblicher Sachschaden, der auf 15.000 Euro geschätzt wird. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Als die 41-Jährige von einem Mann von der Unfallstelle abgeholt werden sollte, bemerkte die den Unfall bearbeitende Streife, dass der 68-jährige Mann alkoholisiert war. Ein Atemtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Der 68-Jährige musste in der Folge eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Er wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Die genauen Hintergründe des eigentlichen Unfalls sind Gegenstand der vom Polizeirevier Heidelberg-Süd eingeleiteten Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221-34180 zu melden.